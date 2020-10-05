黃鴻升追思音樂會丨蕭敬騰 楊丞琳將現身獻唱 峮峮早於9年前已跟小鬼結緣

上月16日離世的台灣藝人黃鴻升（小鬼），其追思音樂會將於明天在台北華山Legacy舉行。是次音樂會由吳宗憲及KID擔任主持，由於小鬼生前人緣甚好，故有不少圈中好友都表明會出席支持，但大會就一直未有公佈演出名單。據台灣《蘋果新聞網》報道，追思音樂會當日演出名單，除了有楊丞琳、許瑋甯、曹格、八三夭、柯有綸及竇智孔等外，據知蕭敬騰屆時亦會現身獻唱。

蕭敬騰曾於訪問中提及自己與小鬼的緣份，他表示對方為自己的「學長」，早在讀書年代就已經見過小鬼，及後當自己出道當藝人後，試過代羅志祥（小豬）班一天，為節目《娛樂百分百》出任主持工作，蕭敬騰指自己當時不懂言詞，幸得「學長」小鬼幫心忙，才令場面不太尷尬。據知在小鬼猝逝當天，蕭敬騰當時身在台南，他得知消息後整個人崩潰痛哭，他曾表示很想為小鬼做點事、唱首歌，但因為被網友嫌棄而未有實行，故估計明天的追思音樂會，蕭敬騰極有可能會現身獻唱。而小鬼生前所屬的「滾石唱片」日前在社交平台上向鬼迷強調是次演唱會並沒設有售票，希望大家別中黃牛黨圈套外，並交代當日約下午3時會開始派發號碼牌，之後約7時觀眾可以開始進場：「號碼牌僅為現場排隊觀眾優先入場順序，並不代表持有人觀看保證，如演出中間有事或上洗手間需要離開會場，如要再進到場內請依照工作人員指示重新排隊。」而據了解，明天的演出歌單，大多是小鬼前作品，當中他與柯有倫和竇智孔合唱的遺作《扛得住》，亦在歌單之上，而完場曲估計將會是眾人一同合唱《天堂有多遠？》。

另外，外界一直認為小鬼跟女友吳函峮（峮峮）是於去年拍攝節目《綜藝玩很大》時相識，但其實二人早於2011年就已經在節目《娛樂百分百》 中結緣，當時小豬還作狀製造機會給小鬼，好讓他可以跟峮峮示範雙人跳繩。體貼的小鬼跟峮峮跳了兩下後，見到對方跟不上即立下來，又以手擋着繩子，免得峮峮被繩子打到，相當貼心。

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