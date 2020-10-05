馬賽拍片反擊大陸文章無禮指控 為小朋友暫停事業轉做促銷

2008年港姐季軍馬賽曾經在大台有發展機會，不過當年一次桃色事件賠上香港事業，之後轉到大陸發展又冇起色，有段時間在香港觀眾眼前消失。直至去年宣佈與大陸丈夫結婚，再於同年誕女，再次獲得關注。

馬賽最近就在抖音拍片表達不滿，她指有大陸文章把她跟過氣明星相提並論，指眾人落魄到要做網上促銷。馬賽反擊說是自己在事業與小朋友之間做出了選擇：「因為既然我選擇了要生孩子，不想為了多賺些錢或者為了自己的價值，去耽誤孩子的頭三年。」她覺得小朋友3歲前的發展好重要，才會暫停事業，馬賽又說因為不想在家無所事事，才會開始做blogger。

馬賽繼續講到自己心態轉變，以前曾非常在意他人的看法：「在香港都一直是這樣，我覺得別人比我好，就一直在追趕、在意別人的看法，心裡很容易自卑。」其後因為學佛改變了心態，才變得不去跟他人比較。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！