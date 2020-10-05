霍啟剛巡視喜靈洲 喜見藝術治療助戒毒者有功

港協暨奧委會副會長霍啟剛活躍於體育界，早前又宣佈參政，報名參選立法會，出戰「體育、演藝、文化及出版」功能組別，雖然遇上選舉延期舉行，但這位3子之父並沒有閒下來，日前他執行太平紳士的社會任務，到訪喜靈洲戒毒所作法定巡視。霍啟剛今日公開自己搭直升機到喜靈洲的相片，他透露沿途見到很多色彩繽紛的畫作，才得知戒毒所有提供藝術治療作輔助。

霍啟剛在文中提到吸毒的禍害，令人腦部受損及專注力下降，所以在戒毒過程中，戒毒人士或會情緒低落，身心亦受折磨，霍啟剛指藝術治療可幫助戒毒人士集中精神和穩定情緒，更可透過創作建立積極同正面的態度，為重新投入社會做好準備。而霍啟剛特別在文末送上鼓勵，指每個人各有故事和問題，但無論如何都要向毒品說不。

其實霍啟剛相當「貼地」，除了親身落區體察民情之外，日前趁着劇場重開，特地到元朗睇粵劇，另又去捧場睇話劇，似乎未有因選舉延期而影響心情。

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