混血娜恩預告曝光 回歸《超人回來了》興奮派心

現年33歲的南韓國腳朴柱昊，前年10月起攜一對混血仔女娜恩及建厚加盟人氣親子節目《超人回來了》，不過隨着細仔振瑀於年初出世，朴柱昊孖外籍老婆安娜回到瑞士湊B及休息，宣佈暫時退出節目。

節目組於今年7月宣佈朴柱昊一家將回歸節目，並會首度公開振瑀的樣貌，令觀眾大表期待。《超人回來了》昨日播出最新一集後，同時公開了混血仔女娜恩及建厚的新影片，並寫道：「Coming soon。」估計觀眾很快再度於幕前見到朴柱昊一家。

現年5歲的娜恩及3歲的建厚已明顯比以前長大不少，建厚亦已經識說話，未知是否久未見到攝影機，兩姊弟都十分興奮，紛紛貼近鏡頭，要老竇攬實先可以繼續進行拍攝，相當可愛，兩人之後又大派心心冧觀眾。節目組亦公開了部份節目內容，身穿睡衣的娜恩正利用動物卡教建厚，之後又在鏡頭前大跳人氣男團防彈少年團（BTS）的新歌《Dynamite》，郁身郁勢相當趣致。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！