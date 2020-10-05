吳家麗怕煩人又懶 寧愛自由不強求愛情

吳家麗在80年代是「性感尤物」的代表，她在鏡頭前經常以火辣性感、風情萬種兼體態撩人的模樣示人，確實令不少男士心動又着迷。現年56歲的吳家麗風采依然，她的氣質並未有被時間沖淡，最近在ViuTV新劇《熟女強人》飾演珠寶設計師，面對不同年齡層的女演員，她顯然未有被比下去，站在一起亦不見得遜色。

不過在鏡頭背後，吳家麗絕對與「性感尤物」扯不上關係，生活亦不見得多姿多采，一個「悶」字足夠形容。日前吳家麗在北角接受《蘋果》專訪，她笑說：「其實我嘅生活一啲都唔多姿多采，除咗做嘢之外，大部份時間喺屋企，好似畫吓畫呀，做吓針黹呀，煮吓嘢食，上網學吓嘢或者睇戲，全部都係一個人做到，唔使靠人，我鍾意啲活動係唔使靠人，可能係好怕俾人拒絕，又好怕有是非圈。」

作為一個單身貴族，當然是因為喜愛無拘無束的生活，寧願愛自由多過愛感情：「我係一個好怕煩嘅人，感情嘅世界係好，但係唔好嗰陣，真係好煩，可能我未遇到一個同自己生活模式係一致嘅人，變咗唔啱嘅話，真係好難會繼續發展。但係我又冇氣餒，我相信有呢啲人，只係我未發現啫，未行到嚟。」不過她坦言曾有過結婚的憧憬：「嗰陣身邊有個啱嘅人，都有諗過，不過只係一刹那嘅事，之後因為周圍去拍戲，去大陸、台灣同東南亞呀，根本冇乜時間停落嚟。一段感情係要投入，過咗某一個年紀，就冇呢個衝動，人生都過咗咁耐，做演員飾演咗好多唔同角色，喺現實生活做番自己就好舒服。」

因為怕煩人又懶的關係，吳家麗的緋聞關係圖一點都不豐富，除了在1993年憑《郎心如鐵》成為金馬影后，在慶功宴上被同屆影帝成龍的一吻而傳出緋聞外，似乎未有太多的緋聞，她笑說：「呢啲都信？我嘅生活圈子好窄，又唔係好鍾意同圈內人拍拖，就算識朋友都係，做咗呢行咁耐，如果身邊嘅朋友同埋另一半都係呢行嘅人，我諗我會覺得好悶，由朝到晚都係對住圈內人，好慘呀，呢個真係好受罪。」她續說：「而且我識一樣嘢叫『揼』，好多時女演員同男主角扮情侶、老公會愛上佢，會抽離唔到，可能會繼續發展落去，但係我嘅世界就唔得，拍完套戲就『揼』晒啲嘢，唔會將呢套戲嘅嘢帶入下一套戲，變咗好快就忘記。」

曾有一說指吳家麗多年來未有拍拖，是因為受過情傷。其前男友、已故督察王永基在1998年受訓期間猝死，雖然兩人早在1993年因為男方出軌而分手，但畢竟愛過一場，打擊太重而令她對愛情止步，為此，她淡淡然地說：「其實係點呢，我試過一段時間好忙，喺大陸都周圍走，根本冇時間發展。可能我嘅形象畀人感覺太強勢，太獨立，唔使男人都得，你知我呢本書都幾難讀，幾複雜，習慣咗一個人生活，反而係希望有一個人可以照顧我嘅心靈，好多嘢係講緣份，對我嚟講人生好似一架火車，一日未到終站，都會有好多人上上落落，有啲係新朋友，有啲可能係好耐冇見嘅舊朋友，好多嘢唔會永恒喺身邊，我信有緣人，總會出現，咪慢慢去等。」

採訪：唐心悠

攝影：沈健程、葉君海

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