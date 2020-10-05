add名人時尚丨KENZO病逝 名師好友發聲悼念 Giambattista Valli難忘一齊去旅行

KENZO創辦人、日本設計師高田賢三因武肺病逝，終年81歲，消息昨晚一出如同為時尚界投下震撼彈，不少名人及設計師紛紛作出悼念這位日本傳奇設計師。

「時尚頑童」Jean Paul Gaultier發聲明致敬，指高田賢三以其豐富的時裝騷開創了一種新的時尚方法。他寫：「Kenzo是六十年代後期在法國定居的第一位主要日本設計師，並為時尚注入了新氣象：東西方文化的融合，以及一種自由、愉悅和積極的精神，與他的風格互相呼應。」

黎巴嫩設計師Giambattista Valli亦向WWD透露，他在大約20年前到達巴黎發展時，高田賢三就成為他朋友之一，兩人經常一起旅行到泰國布吉、摩洛哥丹吉爾等地。他回憶指高田憑藉其活潑、熱情洋溢的性格和慷慨精神，將自己的時裝變得非常人格化，更稱他為「積極之王」。

Kenzo在上世紀九十年代已被LVMH收購，圈內知名人士，如：LVMH董事長兼首席執行官Sidney Toledano、高級時裝及時尚基金會主席Ralph Toledano等亦有悼念大師，而Kering集團董事長兼首席執行官François-HenriPinault 更稱讚高田賢三是「有助創造巴黎成為時尚之都的精神之一」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！