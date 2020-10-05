東出昌大情婦唐田英里佳龜縮十個月現身 剪走純情長髮改運

32歲日本男星東出昌大今年1月被爆背着老婆渡邊杏偷食23歲嫩口女星唐田英里佳，與杏離婚後的東出事後鹹魚翻生，不但獲NHK電視台放生，不少電影商亦陸續邀請他拍戲。而情婦唐田上月亦傳出秘密為日本串流收費平台Hulu試鏡，飾演一個偷食人夫的OL角色，名副其實戲如人生。龜縮近十個月的唐田於本月初終於在東京街頭被野生捕獲，剪短頭髮的她疑想換新Look改運準備復出。

本月上旬，唐田被影到一改以往的「純情」形象，她身穿印有貓仔的鬆身衞衣，並將舊有的長髮剪掉，就連口罩的長繩亦印有格仔圖案，形象相當時尚。有工作人員大爆唐田的龜縮生活：「自不倫醜聞爆出後，唐田出現精神困擾，當然被批評是理所當然，但她在網上亦被網民惡意中傷，指她博出位，所有都只能靠她獨力面對。」據悉，唐田近日終於在所屬事務所擔任事務工作，可能準備隨時復出。

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