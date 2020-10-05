陳靜晒纖腰送歪倒蛋糕 預祝老闆古天樂「入五」

本月21日是古天樂正式「入五」日子，身為古天樂公司旗下藝人陳靜「DaDa」，就率先提早半個月向老闆送上蛋糕慶祝，她今日在IG帖文「Happy birthday to my boss.預祝你生日快樂，希望你會喜歡這個歪倒的蛋糕。」相中歪倒蛋糕固然吸引，但DaDa的纖腰同樣吸睛。

古天樂近年在港產片製作及推動上出心出力，出任香港演藝人協會主席後，不辭勞苦為演藝界服務，今年6月時更牽頭發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，向協會會員派發$9000元解困，一舉一動深得業界及市民尊敬，所以DaDa帖文不足3小時，已經有超過7000人按讚，不少網民留言「古仔生日快樂﹗欣賞你嘅為人﹗」、「祝古老闆生日快樂」、「古sir生快。為香港拍出更多好電影」及「古老闆值得大家敬佩」等，其實古天樂在圈中人緣甚佳，以往鄭秀文、杜琪峯等人都為他慶祝生日，相信DaDa的歪倒蛋糕只是生日月頭炮，之後古天樂應該切蛋糕都切到手軟。

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