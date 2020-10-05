史碧李愛將丨Thomas Jefferson Byrd遭槍殺身亡

荷李活著名導演史碧李（Spike Lee）愛將，演員Thomas Jefferson Byrd於美國阿特蘭大遭槍殺身亡，享年70歲。

上周六凌晨，警方接報到達案發現場，發現Thomas Jefferson Byrd背部身中多槍，隨即宣佈他傷重不治，現時警方仍在調查案件。Thomas是導演史碧李愛將，參演過他多部作品，包括《毒家猛料》（Clockers）、《Get on the Bus》、《Bamboozled》、 《Chi-Raq》、《Red Hook Summer》、《電話女郎》（Girl 6） 與《Da Sweet Blood of Jesus》。另外，他還演過李察基爾（Richard Gere）主演的《紐約黑夜》（Brooklyn’s Finest）及占美霍士（Jamie Foxx）主演之《Ray》。史碧李亦有留言致哀。

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