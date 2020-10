史碧李愛將丨Thomas Jefferson Byrd遭槍殺身亡

荷李活著名導演史碧李(Spike Lee)愛將,演員Thomas Jefferson Byrd於美國阿特蘭大遭槍殺身亡,享年70歲。

上周六凌晨,警方接報到達案發現場,發現Thomas Jefferson Byrd背部身中多槍,隨即宣佈他傷重不治,現時警方仍在調查案件。Thomas是導演史碧李愛將,參演過他多部作品,包括《毒家猛料》(Clockers)、《Get on the Bus》、《Bamboozled》、 《Chi-Raq》、《Red Hook Summer》、《電話女郎》(Girl 6) 與《Da Sweet Blood of Jesus》。另外,他還演過李察基爾(Richard Gere)主演的《紐約黑夜》(Brooklyn’s Finest)及占美霍士(Jamie Foxx)主演之《Ray》。史碧李亦有留言致哀。

