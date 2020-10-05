寸嘴Ivy賴琦媛堅稱交友靠真心 以笑應對釣金龜傳聞

有「寸嘴Ivy」之稱的21歲落選港姐賴琦媛今晚聯同莊思敏，到荔枝角為網上直播銷售活動擔任嘉賓。Ivy在參選時已負面新聞不斷，被指拜金、貪慕虛榮，早前有報道指Ivy搭上疑似大陸富商，在中環飯後在暗位攬着等司機接送，Ivy表示有看到報道，她回應：「唔想講太多，只係普通朋友搭吓膊頭，我都年幾兩年冇拍拖。」至於是否追求者眾，她反指朋友亦很少見，沒甚追求者。對於被指努力釣金龜，Ivy說：「自己一笑置之，多謝大家關心，關注我嘅生活，我識朋友係靠真心。」

不少落選港姐會與TVB斟洽簽約旗下，Ivy表承認是有傾過，但仍在考慮中未有落實簽約，她解釋：「我要同屋企人商量，我年紀尚算細，仲係讀書年紀，選擇咗如果做得開心就OK，但都要喺讀書之間平衡。」

今年3月嫁作人妻的莊思敏，因為疫情與身在台灣的老公兩個月沒見面，她說：「掛住但冇辦法，佢可以返香港但來回都要隔離，希望佢11月返到嚟。」莊思敏透露，原定有2齣電視劇於大陸開工，因疫情影響未能出發，損失6位收入。

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