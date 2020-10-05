林德信普通話演出壓力大 老妻張艾嘉讚賞打強心針

林德信（Alex）與張艾嘉今日為由楊凡執導的動畫電影《繼園臺七號》宣傳，Alex透露配音演員陣容還有吳彥祖及趙薇等，他在戲中以普通話聲演對白，自言壓力很大：「2位女主角趙薇、張艾嘉都係講普通話，楊凡文學修養很高，對白好高層次。」Alex最初試演時被楊凡評為不合格，經過努力調整才被錄用，並為電影做了兩次配音。

而與Alex在電影中聲演一對夫妻的張艾嘉就表示：「戲入面Alex比我細20幾年，之前喺威尼斯影展睇過齣戲，Alex配音表現梗係好，如果唔係楊凡都唔會畀佢pass。」至於趙薇就與張艾嘉飾演母女。

另外，張艾嘉將於下月為「首部劇情片計劃」的一齣新戲《燈火闌珊》演出，該片講述式微的霓虹燈行業，她透露為幫助新導演，同時是低成本製作，只會象徵收車馬費。此外，張艾嘉於本月23及24日於文化中心演出一齣鬼故話劇《魅》，再度與台灣鋼琴家嚴俊傑合作，該劇根據去年在台灣上演的《曖魅》，重新進行舞台設計的香港版本。

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