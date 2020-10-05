道端Angelica突然宣佈生B 疑大住肚拍全裸寫真

34歲日本混血模特兒道端Angelica早前宣佈與韓裔丈夫離婚，兩人育有一子，失婚的她兩個月前推出全裸寫真集《Angelica》，實行賣肉養家，寫真集雖然一度登上預售銷量榜冠軍，可惜上架後卻極為滯銷。Angelica今日突然在IG宣佈順利誕下第二胎男嬰，並公開在產房剛生完B的照片，她之前從未透露再次懷孕，懷疑她拍寫真時可能已經大肚，而細仔一出世更沒有老竇。

Angelica透露於今年初發現陀B：「我在今年初知道大肚時，剛決定於前夫離婚，因為剛剛選擇回復單身，老實說，是非常迷網和不安。但是現在，我從心底覺得選擇單身和決定生下小孩這兩個決定都是正確的，感到十分幸福。承蒙我兩個囝囝，令我能變得堅強。」道端Angelica於2017年12月25日宣佈與圈外韓裔男子結婚，並於2018年7月宣佈大仔出世，到去年10月被指與前夫設下天仙局，向一名40多歲男子友人勒索35萬日圓（約2.5萬港元），她當時的丈夫繼而被捕，兩人婚姻亦因而破裂。Angelica隨後暫停藝能界活動，直到今年6月才再度復出。

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