日本管樂隊助陣丨RubberBand受疫情影響變陣演出 落實12月開網上音樂會

RubberBand今晚在牛頭角為網上直播音樂會綵排，他們透露去年6月做歌、今年出碟加音樂會，但受武漢肺炎疫情影響要延期，現時已決定會在12月舉行網上音樂會。今次將跟日本管樂隊合作，由成員阿正構思，他稱香港從未有主流樂隊做過。他們希望到時對方樂隊能全隊人到香港演出，成員阿偉說：「我哋本來係舉行音樂會，但因為疫情反覆，原本3月舉行，惟有延期，但都決定改成網上演出。」

原本他們租用了西九文化區場地舉行賣票音樂會，而早前改決定改由網上舉行。有專家指出冬天香港可能爆發第四波疫情，他們形容這次是跨年製作，其間多次到日本錄音，是製作唱片以來最高成本一次。

另外，阿正的太太懷孕多月，他表示太太即將生產，現時太太緊張，他笑說：「希望到時（去醫院）唔好塞車，到時會陪入產房，應該會剪臍帶，我唔怕血。」他表示今胎是女，並已為女兒挑選好英文名。

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