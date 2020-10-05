陳健安為媽咪被撞跌受傷嬲到震 誓要追緝不顧而去衰人

C AllStar成員陳健安（On仔）好孝順，上月尾親手整日式草莓蛋糕為媽咪祝壽，就知道他是好錫媽咪。昨晚On仔在限時動態上載一張傷口相，原來陳媽媽在街上被人撞跌，左手踭嚴重擦損，血肉模糊，膝頭哥都瘀腫了。由於撞跌陳媽媽的人不顧而去，On仔嬲到爆炸，「你整親我阿媽，我唔會放過你。」呼籲目擊者聯絡他。

On仔詳述事發經過，指10月3日下午2時45分，「我媽媽喺屯門河傍街M記附近過馬路，點知俾一個拉買餸車仔嘅人嘅車kick跌跌咗落地，擦損左手踭，撞傷膝頭哥。嗰個人道歉都無即走，有一對好心嘅母女嗌住嗰個人，越嗌越走。先多謝母女扶我媽媽。唔好以為走咗就無人知，唔使負責任，人在做，閉路電視在看，單車被人偷我都搵得返，你整親我阿媽，我唔會放過你。如果當日見到嗰個人，請pm我形容一下佢。」

上月27日，侍母至孝的On仔為慶祝媽咪生日，第一次親日式草莓蛋糕為媽咪祝賀，在蛋糕上寫了一個「媽」字，加上心形圖案，還伏在媽咪肩膊親暱合照，留言：「媽，祝你打親麻雀都贏，疫情完咗一齊狂去旅行，身體健康，生日快樂。」

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