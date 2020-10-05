黃翊執張國榮《兒歌》二攤 1990年已唱林夕作品

填詞人林夕最近於fb分享一份已經泛黃手寫簡譜，是他當年寫給哥哥張國榮（Leslie）的《兒歌》，夕爺指歌曲曾經有錄音，但翻找過後才知道一直沒有被灌錄成唱片，成為滄海遺珠作品。但當年跟哥哥同屬一間唱片公司的黃翊，其於1990年3月推出的個人專輯《黃翊》內，第8首歌曲正正是夕爺所指當年寫給哥哥的《兒歌》。

黃翊接受《蘋果》查詢此事，他驚訝地說：「有啲咁嘅事咩？我完全忘記咗喎。」他指當年巨星推出專輯時，假如專輯收錄10首歌曲，唱片公司便會挑選20首歌曲讓巨星揀選，而沒有被巨星揀中的歌曲，隨時會落入同唱片公司的新人手上，他說：「我當年有隻歌《Kiss》（同樣收錄在專輯《黃翊》內），原本係林振強寫畀Leslie，但Leslie唔鍾意，最後變咗我唱。」黃翊坦言事隔太多年，完全無印象，他唯獨記得自己唱歌的兒歌是卡通片龍珠主題曲《飄渺的遠方》，亦是令大家留下較有印象的歌曲，他表示當年不時有唱林夕與林振強作品。

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