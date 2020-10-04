add名人時尚丨KENZO創辦人高田賢三離世 首位日本設計師走紅巴黎

「進取的精神是我生活和創造力的動力」---高田賢三。

日本著名設計師、KENZO創辦人高田賢三（Kenzo Takada）因感染武漢肺炎在巴黎病逝，終年81歲。出生於日本小康之家的高田賢三，一生正是以不停步的進取精神，由東京飄洋過海到巴黎發展，成就自己的時尚之路。

他由出生地日本兵庫縣隻身走到東京，當時五十年代沒有男子入讀服裝設計，他破格獲東京文化服裝學院（Bunka Fashion College）收讀，更成為全校唯一的男生。高田賢三其後決定走向世界，成為最早一批走入巴黎時裝世界的設計師，坐貨船跑到巴黎，初期生活艱苦，更要剪狗毛維生，用了五年時間，終開設第一間名為「Jungle Jap」（Kezno前身）的服飾店。

KENZO以大膽繽紛的色彩、和服花卉圖案及豐富破格的針織，為巴黎時尚界帶來新的視覺衝擊，其時法國以 Dior 、Chanel等高級訂製及保守主義為主流。高田賢三的自由色彩美學，成為一股新突破，亦令他成為首個走紅巴黎的日本設計師。不但時尚巴黎女生會穿他的彩色針織短裙，他的作品亦經常登上封面，舉行時裝騷等，他亦在服裝中加入日本和服的剪裁及靈活度等，推出的香水亦相當著名。高田在1999年離開自己創立的KENZO，轉向發展藝術及家具、陶器等設計。品牌賣給LVMH後，歷經不同設計師變革設計，2013年再次走上人氣高位，老虎頭及眼睛設計一度爆紅。

高田賢三離世消息公佈後，品牌在官方IG 貼出高田年輕時的照片悼念：「半個世紀以來，高田先生一直是時尚界的象徵人物，始終將創造力和色彩注入世界。他將被深深懷念，我們永遠記念他。」現任創作總監Felipeoliveira Baptista連發多帖，「得知高田賢三先生的去世我很傷心，他擁有驚人的精力，善良和富感染力的才華，他的精神將永存。」

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