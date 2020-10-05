台灣第31屆金曲獎頒獎禮前晚於台北流行音樂中心舉行，今年由吳青峰和魏如萱分別奪得最佳國語男、女歌手獎，第六度提名女歌手的梁靜茹卻落敗，昨日凌晨梁靜茹在社交網自爆早已準備了致謝辭，並感慨「始終無法圓我一個夢」：「本來是打算這樣說的：好開心終於終於終於可以站在台上，20年來我的圈內好朋友都拿過這一座金曲獎了，就剩下我……終於……」可惜希望落空無緣捧歌后獎，感嘆「人生的題目還有很多」。

王若琳惹爭議

據知，37歲的魏如萱奪下金曲歌后，評審團主席陳鎮川對她評價甚高，在第二輪以一票之差險勝王若琳，反而梁靜茹沒被太多討論，第二輪只剩王若琳和魏如萱，二人票數只差一票。魏如萱前晚受訪時哽咽地說：「孩子不能亂生，記憶力會有點差，這是我的第一座金曲獎，我希望有一還有二，有二就有三，謝謝。」出席慶功時她自言仍如在夢中：「真的要自己一個人才能真的消化，剛剛在吃東西我一直問經紀人，我真的拿獎了嗎？應該不是夢吧？」

至於王若琳則憑《愛的呼喚》奪最佳國語專輯獎，卻引來質疑這張專輯中，國語歌曲比例只佔一半，而且都是翻唱歌曲。王若琳出席慶功宴時，似乎沒被影響心情，她笑說：「這不是我的責任啦！」有人翻查費玉清在第7屆金曲獎得最佳專輯獎的《晚安曲》也是翻唱，稱費玉清當時拿的是沒有語言分類的最佳演唱專輯獎。

馬來西亞歌手黃明志前晚失落最佳國語男歌手及年度歌曲獎，事後他在社交網自言事前已準備得獎感言，指他在台灣長大，也感謝台灣給他言論自由：「台灣最可貴的地方就是它能夠被罵，能夠被抱怨，因為它所有的東西都能夠被知道，被公開，然後罵完了你還不會被抓被關被消失。」

蔡英文賀阿爆

另外，頒獎禮結束後台灣總統蔡英文在社交網恭喜各個得獎者，特別提到原住民族歌手阿爆，指她的作品《Thank you》獲得年度歌曲獎是寫給護士朋友，而在台灣能在武肺疫情下仍能舉辦頒獎禮是有賴醫護人員的付出。蔡英文又提到獲最佳樂團獎的滅火器Fire EX.一直是台灣夥伴，也是這片土地上最真實的聲音，期待他們繼續為台灣而唱，蔡英文指：「在多元的台灣，我們的自由，能夠創作出各式各樣的曲風，我們的民主。」