收視創新高丨曹承佑無懼強權堅持查真相 《秘密森林2》完美收官預告有第三季

由韓國男星曹承佑夥拍裴斗娜主演的tvN劇集《秘密森林》，事隔3年於今年8月起播出第二季，劇集於昨晚播出大結局的第16集，收視創新高達9.408%，成為兩季所有集數中最高收視一集，而香港劇迷可於Netflix同步追劇。

前晚播出的第15集已揭曉了當年南洋洲律師死亡案件的真相，當晚死者與禹太夏檢察官（崔武成飾）在別墅內有性交易嫌疑，而死者飲酒到一半時突然心肌梗塞死亡。隨後到場的警察廳高層未有查明真相，反而叫當時擔任他下屬的南楊洲警察局長崔炳（田慧振飾）收拾善後，在崔炳的提議下偽裝成酒後駕車心肌梗塞，知法犯法製造虛假現場。堅持追查案件到底的黃始木檢察官（曹承佑飾），親自說服崔炳先向大眾自首，成功將禹太夏拉落台。

結尾時，曾演出的第一季的劉在明、申惠善、李奎炯、朴成根在曹承佑的夢境中現身，令劇迷大呼驚喜及感動。至於之前被綁架後一直昏迷的徐東載（李浚赫飾）亦終於醒來，被問到死去的律師是否跟財閥韓喬集團有關時，鏡頭聚焦在他的嘴型，卻沒有給出下一幕的答案，似乎預告劇集將有第三季，令「秘密森林第三季」瞬間登上韓網熱搜榜，劇組亦回應表示：「會討論有關第三季的可能性」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！