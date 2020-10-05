林雅詩街頭被有心人碰撞 10秒驚覺被偷鑽石手鏈

近日受到情傷的林雅詩，收拾心情努力工作，不過她昨晚卻在facebook貼出一張有濾鏡效果的相片，她特意舉高右手，手臂內側現出有一片瘀痕，她留言：「今日作病，手痛，頸痛之下返公司時，可能食咗藥，short吓short（吓），突然被人迎面撞到，10秒下發現唔見咗條鑽石手鏈，已經立即返轉頭揾，也有好心人話我知，10秒返轉頭，已經冇咗？被人撞到手同腳，有心定無意？社會環境真的令人心痛。」林雅詩自爆被撞後鑽石手鏈同時不翼而飛，她懷疑被人偷走了。網民關心問候：「人沒事就可以了，當是破財擋災。」網民也給她建議：「實在要請個保鑣保護你。」

林雅詩事後回覆傳媒時表示當時因身體不適吃了藥感到有點暈，所以在街上突然被人一碰撞都未及反應，事後就發覺手上的鑽石手鏈不見了，沿途再尋找都不見，所以林雅詩認為撞到她的人是有心，她肉赤不見了價值5位數字的鑽石手鏈，只有當破財擋災。林雅詩謂未有報警，日後也不會再配戴名貴首飾去街。林雅詩近日在社交網貼出的靚相，其中有幾張是戴着一條有吊飾的金手鏈。

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