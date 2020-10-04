add名人時尚｜歐鎧淳 袁澧林參演Anaïs Jourden 春夏系列 成港女的驕傲

這些年，活在香港的人大都有盡在不言中的複雜心情，面對完全變了樣的香港，促使人有更多的反思，從而希望在思考中帶來繼續前進的頓悟。作為香港新生代時裝設計師的Anais，她想到了各種的關係與溝通——人與家、人與自己、人與天，當中她更以人與水的關係作為春夏2021年系列的核心思想，的確「水是生命力」，她是這麼認為。

Anais 是巴黎時裝周官方日程上唯一的香港設計師，因疫情關係，時裝發佈由行騷改為短片，4日4夜的拍攝過程，找來香港最標誌性的「水景」，甫出場是在大潭水壩下的袁澧林，穿上波點蕾絲紗裙用力獻唱，隨後再有不少香港面孔陸續登場，包括曾為Balenciaga 行騷的梁柏霆、時裝品牌新寵Fiona(麥少瑜)，還有壓軸的歐鎧淳，她既是香港泳隊代表，又剛剛摘下十大傑青，非常有代表性。港產素人模特兒穿梭不同的地標，以《美少女戰士》、《臥虎藏龍》 、《末路狂花》等的角色為藍本，啟發出種種港女的日常——唱K、自拍、爬天台⋯⋯，真情流露毫不造作，這些就是設計師心目中引以為傲的香港新女性的模樣——坦率獨立又有自信。

今季是品牌第十個系列，設計師回顧以往的作品，將最喜愛的設計升級再造，系列中可以看到品牌這些年來的足迹，如波點網布、提花布、閃片布等，作品全都是將舊的拆解再重組而成，更重要是對made in Hong Kong 作出新詮譯和致敬，製作方面找來香港裁縫師，短片則夥拍香港創作團隊，設計師重新審視這片她作為「家」的土地，以新世代眼光重現它的美，散發着設計師與香港的情感，見證着彼此一起成長的感動。

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