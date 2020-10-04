現年56歲的吳家麗是80年代的性感尤物，鏡頭前風情萬種，令男士心動着迷，情路卻不平坦，不過單身多年的她直言拒絕與圈中人拍拖，皆因欠缺安全感。雖然沒有愛情，但近年深閨的她奉行朝4晚8生活，早睡早起，她自嘲是一本「難讀的書」，想找生活節奏相同的人不易，雖然未遇到真命天子，但仍相信緣份。

吳家麗昔日以飾演情婦及風塵女子成名，近年角色多變，最近她在ViuTV劇集《熟女強人》飾演珠寶設計師，艷麗之餘氣場十足，面對不同年齡層的女演員依然搶鏡，毫不遜色。銀幕上的華麗生活與現實的吳家麗可謂南轅北轍，吳家麗沒有夜夜笙歌，反而早睡早起。

吳家麗日前在北角接受《蘋果》專訪，她笑說自己的生活並非多姿多采：「唔做嘢時大部份時間喺屋企，畫吓畫、做吓針黹、煮吓嘢食，上網學嘢或者睇戲，全部一個人，一個人獨唱活動最好，唔靠人，可能怕被拒絕，又怕是非。我早睡早起，半夜4、5點起身，第二日夜晚8點幾就自然瞓着，所以我會安排一早行公園，朝早好正，你行公園真係呼吸到森林味，聽吓雀仔聲，好好feel。」

了解男人唔花心思

單身多年的吳家麗笑說做得太多舞廳老闆娘、黑幫大家姐角色，嚇怕了男人︰「我演啲女人咁強，人哋會覺得你好難招呼㗎嘛。我太了解男人，佢哋唔會花咁多心思喺你身上，最好買少少禮物你就幫我煮飯洗衫，佢哋會諗，我𠱁吳家麗10次，佢都未必會欣賞我。」她亦怕為感情煩惱：「我好怕煩，感情嘅世界好就好，唔好嗰陣好煩，可能我未遇到一個同自己生活模式一致嘅人，但我又冇氣餒。」

不過，吳家麗坦言曾有過結婚的憧憬：「嗰陣身邊有個啱嘅人，都有諗過，不過只係一剎那，之後周圍去拍戲，去內地、台灣同東南亞，根本冇時間停落嚟。一段感情要投入，過咗某個年紀，就冇呢個衝動，人生都過咗咁耐，做演員飾演咗好多唔同角色，喺現實生活做返自己就好舒服。」

雖然吳家麗是性感尤物，但緋聞卻一點也不豐富，提到與成龍的霧水緋聞，她笑說：「呢啲都信？我嘅生活圈子好窄，唔鍾意同圈內人拍拖，就算識朋友都係，做咗呢行咁耐，仲要由朝到晚都對住圈內人，好慘呀，呢個真係受罪，加上對圈內男人我係欠缺安全感。」不少人拍完戲會抽離不到，但她就未試過：「我識得『揼』，拍完套戲就『揼』晒啲嘢，唔會將呢套戲嘅嘢帶入下一套戲，好快忘記。」

人生火車上上落落

吳家麗曾與督察王永基拍拖，因對方出軌分手，1998年男方不幸猝死，有指她多年來保持單身是受情傷所累，她淡淡然說其實是歸咎自己太獨立：「可能係我畀人感覺太強勢、獨立，你知我呢本書都幾難讀，幾複雜。習慣咗一個人生活，反而希望有個人可以照顧我嘅心靈，呢啲好講緣份，人生好似一架火車，一日未到終站，都會有好多人上上落落，有新朋友亦有舊朋友，好多嘢唔會永恒喺身邊，我信有緣人總會出現，慢慢等囉。」