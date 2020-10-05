鄭俊弘幫準老婆何雁詩任MV男主角 下月7日簽紙註冊婚宴延期

何雁詩最近推出新歌《基本戀愛套路》，送給準老公鄭俊弘的結婚禮物，今日在尖沙嘴一間酒店內自資5位數字拍攝MV，並邀請鄭俊弘擔任MV男主角，她笑言MV男主角沒理由不找鄭俊弘。兩人在MV中，演繹出平時的生活，例如有床戲、親熱鏡頭，全程既搞笑又輕鬆。問到可有尷尬？何雁詩望一望鄭俊弘笑說：「佢有啲，我提佢要sweet啲。」鄭俊弘表示：「roll機就有㗎喇！」問到鄭俊弘有否收酬勞？何雁詩笑謂：「畀返8蚊佢，或者送條金鍊畀佢。」

兩人在今年初宣佈婚訊，昨日是過大禮的好日子，何雁詩表示雖然不太懂中式婚禮文化，幸好請了一位好好的大妗姐。提到被姊妹們陳瀅、蔡思貝、賴慰玲催兩人快點生B，鄭俊弘說：「係呀，但係我哋想過二人世界先。」何雁詩表示很感謝姊妹出席過大禮，「佢哋平時係一姐，但噚日變咗臨時演員，蔡思貝最出色，佢感動到喊，我要奬個飯盒畀佢，佢個人比較感性，相信我出嫁嗰日，佢會喊到收唔到聲。」問到過大禮花了幾多位數字？鄭俊弘說：「我唔記得喇，最緊要大家開心。」

何雁詩指昨日收到兩、三對龍鳳鈪和兩條金鍊，其後家人也會陸續送。她還透露除了陳瀅、蔡思貝、賴慰玲擔任姊妹外，還有吳嘉熙、陳嘉寶及張子丰，而兄弟團則有鄭俊弘的中學同學和圈中好友張頴康。對於下月7日在港註冊及擺婚宴，鄭俊弘表示由於疫情關係，故婚宴不會在今年舉行，因為不想4人一枱，但因2020年是好年，所以下月7日會接新娘和簽紙註冊。何雁詩說：「地方未定，但會喺私人地方搞個小型慶祝。」問到何時派帖？鄭俊弘說：「未，先網上邀請，到擺酒嘅時候再印帖。」

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