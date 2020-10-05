蕭亞軒怨扮壞人角色扮到累 怒訴被人自私假情對待

台灣歌手蕭亞軒（Elva）因病神隱1年多，去年認愛小她16歲的男友黃皓，同時宣佈回歸，準備推出新專輯《Naked Truth》，看似事業愛情皆得意，不過原定今年中發行的專輯卻受疫情影響，遲遲未能面世，昨晚她在社交平台出帖文：「累，但是希望結果是好的，扮了很久的壞人，結果是自己人幫我打造的，千萬別輕意（易）當老闆，不要亂給同情，但也別忘了初衷，誠信是一輩子，自私、假情時間會說話，打回原形，麻煩請對號入座。」

曾經走過憂鬱低潮的她，突如其來的訴心聲，讓許多歌迷都很擔心，紛紛留言給她打氣，問她為何如此不順？蕭亞軒回應自己其實很順遂，只是太直言，才引以為戒，自己一直都在檢討，大家都要能承擔自己的言行。但她又一堆模稜兩可的說語，網民睇到一頭霧水，留言：「發的文章看不懂，不發專輯也不出單曲，粉絲累了，妳開心就好」，蕭亞軒直接回應：「有天你走過我一直再（在）負責的路，你會懂的，簡單單純的你，要好好珍惜現在」。

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