林子博太太明天接受免疫細胞治療 田蕊妮上門探訪為她打氣

最近參與香港開電視節目的林子博，其太太董燕君（Shirley），去年4月證實患上罕見平滑肌肉瘤（腹腔），先後接受化療及標靶藥治療，情況一度好轉。可是自今年8月Shirley的病情惡化，癌細胞擴散，令進食感到困難。不過一直未有放棄治療的Shirley，望接受較新的「免疫細胞治療」，但因費用相當昂貴，林子博早前在社交網為患病妻發起眾籌醫藥費，幾日內已達標，明天便開始接受治療。

昨晚子博在社交網貼了一張田蕊妮（阿田）和太太Shirley的合照，原來日前田蕊妮曾到訪林家，探訪舊同事一家，相當有心。《蘋果》今日聯絡子博，他很感謝阿田對太太的關懷和支持，他說︰「其實阿田係幾日前嚟探Shirley，俾咗好多鼓勵佢。」子博又透露太太將於明天接受「免疫細胞治療」，他說︰「呢個治療唔需要入院，兩星期內要完成4針，明天去做第1針，只係上診所好似做吊針咁。」

問到子博事前有沒有需要做任何準備，他說︰「都唔使，只係擔心太太吊針時，胃部會有唔舒服。」原來Shirley之前接受化療針等治療時，曾引起胃部不適，令她沒有胃口進食，子博說︰「我成日都問佢想食乜嘢，佢胃唔舒服就食唔落嘢，呢排佢都瘦咗好多，我盡量勸佢食營養補充食品，身體要有營養至得。」至於一對子女亦十分生性，懂得照顧自己，加上他們已回校上課，令子博可以全心全意去照顧太太。

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