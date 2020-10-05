美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）前日公佈2020年度最高收入女演員排行榜，統計由去年6月至今年6月賺錢最多的女星。結果有份演超級女英雄的安琪蓮娜祖莉（Angelina Jolie）與姬嘉鐸（Gal Gadot）進佔三甲（見附表），但仍不敵蘇菲亞維格拉（Sofia Vergara）。

蘇菲亞稱冠

美劇《摩登家庭》（Modern Family）女星蘇菲亞維格拉以4,300萬美元（約3.35億港元）榮登福布斯榜首，她為真人騷節目《全美一叮》（America’s Got Talent）擔任主持的酬勞，佔今年收入的大部份。至於排第二位是安琪蓮娜祖莉，今年共獲3,550萬美元（約2.76億港元）收入，當中最賺錢是Marvel重頭電影《永恆族》（The Eternals）。而第三位是「神奇女俠」姬嘉鐸，她近期參演的Netflix電影《Red Notice》，片酬已高達2,000萬美元（約1.56億港元），今年共賺得3,150萬美元（約2.45億港元），但因為《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）仍未上映，故未獲得分紅，令她屈居第三。至於第四至第十位排名，順序為瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）、梅麗史翠普（Meryl Streep）、艾美莉賓特（Emily Blunt）、妮歌潔曼（Nicole Kidman）、Ellen Pompeo、伊麗莎白摩斯（Elisabeth Moss）及維奧拉戴維斯（Viola Davis）。《福布斯》指10位女星今年收入的總和，比去年下跌近20%，估計是受疫情所影響。

施嘉莉出榜

不過去年榮登最高收入女星的「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），今年竟未能入圍，估計因其主演的超級英雄電影《黑寡婦》（Black Widow）延期上映，令她暫未獲分紅，而片酬又計落上年度收入，因而未上榜。