竹內結子死前一星期有異樣 好友井本絢子哭崩靈堂

日本著名女星竹內結子上月27日被丈夫中林大樹發現在家中房間內上吊身亡，終年40歲。

竹內結子的猝逝令廣大觀眾難以接受，不少圈中人更大受打擊，跟竹內感情要好的長澤正美，在主演的《信用欺詐師》系列中連續兩片合作，有指添食的第三部電影《信用欺詐師：英雄片》現階段正開拍無期。

至於竹內結子生前的圈中好友、34歲搞笑女星井本絢子，在好姊妹離世後顯得憔悴，還一直茶飯不思，消息指竹內遺體在上周二運抵殯儀場地後，井本在靈堂跟竹內作最後道別，當時她見到好友遺體時即場淚崩，而喪禮只安排親人到場，可見井本與竹內結子感情如同家人一樣。

竹內結子的IG只追隨了井本絢子一人，她於6月17日曾在IG貼出井本絢子肖像畫的兩張照片，還Tag了對方，井本去年3月亦有為竹內慶祝生日，分享了兩人拿起蛋糕的開心合照。其實，竹內結子在三年前開始玩IG後，就定必向井本絢子每個Po給讚，但在竹內離世前一星期，井本最後上載的四張照片也未見竹內讚好，懷疑當時她的情緒已出現問題，由於井本未有察覺好友起了變化，故她一直感到自責，而井本至今仍未更新IG。

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