黃又南家存120箱垃圾 蘇麗珊對舊愛情書斷捨離

電影《冥通銀行特約：翻生爭霸戰》，今晚於九龍灣展貿舉行首映禮，出席演員包括黃又南、蘇麗珊、王敏奕、顧定軒及袁富華等。黃又南、蘇麗珊及顧定軒，最近都忙於搬新屋。又南笑言自己要專心拍戲，找朋友代勞幫他執拾，雜物也有120多箱，他說：「我床下面有一箱劇本，係由自己第一套戲嘅劇本開始儲到而家，共有50幾本，有朋友教我如何防蟲儲存，自己嘅唱片都有儲，我鍾意儲埋好多垃圾，乜都儲，要努力工作換大啲地方擺嘢。」

蘇麗珊近日也準備搬屋，與又南一樣翻出床底儲下的1箱劇本，及需要用20個紅白藍袋儲存的物品，她說：「要斷捨離好多嘢，最唔捨得係朋友送嘅明信片都有幾箱。」對於過往的情書如何處置，蘇麗珊笑言：「嗰啲過去就掉。」

王敏奕即將為無綫拍攝新劇，跟黃智雯及袁偉豪合作，王敏奕說：「新劇好大挑戰，有好多動作戲，要追要跑，過兩日會學槍械。」王敏奕指老公曾國祥有提醒她要小心處理，因為她從未演過如此角色，心情緊張。簽約星夢做歌手的王敏奕表示，如有機會想嘗試唱主題曲。此外，曾國祥日內會返大陸工作，加上王敏奕拍劇，二人將會有數個月時間未能見面，王敏奕表示，二人早已習慣經常要分別。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！