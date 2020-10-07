衛詩雅着泳衣派福利 白色一件頭照抄吳千語玩滑水

一場武漢肺炎，娛樂圈陷入寒冬，藝人紛紛轉戰YouTube開設專屬Channel，衛詩雅今日宣佈成功吸納逾10萬訂閱，兌現承諾着泳衣派福利，上載了一條滑水片，留言：「最多人想我做嘅其中一項係着泳衣，咁無理由淨係着泳衣㗎嘛，反正我都好耐冇出海喇，一於拍埋 Wakesurf 啦。」

衛詩雅搵埋陳家樂齊齊拍滑水片，最搞笑兩人照抄早前吳千語和關智斌的滑水片，衛詩雅仲要跟足千語着埋白色一件頭泳衣，內容和甫士都抄到十足十，衛詩雅在IG分享時，特登將兩條片拼埋一齊，十分搞笑。

雖然衛詩雅着泳衣派福利，但有網民就唔收貨：「太多布」、「我送啲三點式畀你，唔好咁孤寒。」、「唔夠性感」。衛詩雅接受《蘋果》電話訪問表示：「點解唔着三點式？費事嚇人啦，而家一件頭都嚇親人，我驚三點式嚇到佢哋食唔落飯就唔好。你知我身材又唔好，我又驚，所以着一件頭。」

至於照抄吳千語和關智斌的短片，衛詩雅說：「佢哋呢條片拍得好靚，所以搵咗呢條片嚟拍，拉埋家樂落水，等佢可以分擔注意力，我冇咁尷尬，睇完大家開心，我哋又開心。」問到唔怕跟千語比較？她說：「千語又靚又瘦。」

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