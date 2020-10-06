場地混亂 | 小鬼追思音樂會場外爆衝突 600名額過千Fans爭崩頭

台灣藝人黃鴻升（小鬼）上月猝逝家中，今日在台北華山Legacy舉行的「地球上最浪漫的演唱會」追思音樂會，晚上7點開始，Fans入場名額600個，早上11點前已經爆數，中午開始場外就塞滿Fans，距開播還有數小時，人潮不斷湧入，估計有千多人爭奪600個名額，因而引發爭位衝突。

前晚已有十多位小鬼Fans在場地外排隊，稍早時現場工作人員表示今午3時會進行整隊，若有帶違禁品、相機或以板凳佔位的都無法進場，私製號碼牌的亦一律不認，現場粉絲突然暴動，爭先恐後搶排隊，因而出現爭執情況，工作人員呼籲大家冷靜時往後推，人群中有小孩被推倒，場面混亂。

Fans受訪表示，早上有排隊人士自發性在大家手上寫號碼，工作人員有確認隊伍，但隨後有工作人員改說排隊是個人行為，不承認夜晚排隊人士，擾攘一輪後，雙方協議以手上的紅色號碼為排隊順序。工作人員則指一開始就不鼓勵Fans夜排，勸說離場無效，今早確定排隊起點時，紛紛衝上前霸位，導致混亂，互相叫囂，其中有女Fans哽咽說：「我們真的有在隊伍裏，後來被推擠出來，我們也想被寫號碼，可是卻沒辦法。」

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