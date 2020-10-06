阮小儀7年感情無疾而終 自爆每段情均牽涉第三者

下月「入五」的阮小儀在入行早期有位消防員男友，之後在電台拍檔兼好友森美介紹下，小儀在2009年與出版社CEO黃志暉拍拖，不過當時有傳黃志暉因為升呢成為金融上市公司總裁後狠撇小儀，兩人拍拖一年後分手收場。小儀dry足4年後，被傳媒拍到她現身中環與男友人攬腰行街，但小儀事後在社交網站解釋是好朋友。多年來，小儀身邊不乏男性朋友，去年10月，她被影到與一位年約4至50歲的男士睇戲，今年2月，她再被拍到與壯男行山，其實小儀更與節目監製阿金，電視節目拍檔金剛傳過緋聞，雖然如此，單身的小儀仍在尋覓真命天子。

小儀在明晚播出的ViuTV節目《吃掉前男友》細談與前度的經歷，在她的情史中，原來有一段7年情，竟令她要花好長時間治療情傷，她說：「呢段係我拍咗最耐嘅關係，7年，7年之癢。讀書好好，跟住出嚟做嘢，大家都各有各忙，啱啱出嚟做嘢，大家都搏殺，佢都搏，我又搏，好少見啦，跟住因為咁樣而淡，又或者係其他原因，我就冇再追究，但係當中一定有牽涉第三者，即係對方嘅第三者，我次次都係衰畀第三者，唔知點解，命嚟o架！嗰次我用咗好多時間去醫自己，用好多時間去平復。」

小儀表示與這個前度，每次拍拖都會先約在銅鑼灣西武百貨等候，有一次駕車經過這間百貨公司時，因一時感觸，小儀哭了，她說：「原來西武拆咗，我喊呀，係控制唔到嘅落淚，嗰陣時先知道，原來嗰個傷痕係成為咗一個疤喺個心度。」

如果以食物形容以前的感情關係，小儀認為是咕嚕肉或者京都骨，她續說：「我唔知道大家有冇留意自己，細細個係會夾菠蘿先，我到而家都係夾菠蘿先，追求甜美、追求快靚正，會覺得呢個最吸引你就希望可以攞咗先，但慢慢， 你會覺得有舊肥肉都幾好食喎，原來開始慢慢長大嘅時候，瑕疪都係好嘢嚟o架，你追求perfect嘅時候，你自己係咪真係perfect先！」

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