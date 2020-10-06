張致恆老婆懶理老公被前度翻舊賬：唔使提醒我佢係一個咩人

莊韻澄（前名︰莊端兒）為Viu主持的新節目《吃掉你前度》昨晚首播，在節目中莊韻澄（Xenia）與張惠雅、張蔓姿和張蔓莎剖白被前度傷害，Xenia表示自從2016年9月與對方分手後，至今都未拍拖，在這段單身的日子，她坦言：「我覺得好舒暢，終於唔使再為另一個人而活。」雖然Xenia全程未有開名，不過大家都知道她的前度正是偷食慣犯張致恆（Steven），她說：「其實喺一段感情入面，唔放過對方，即係唔放過自己，但係我真係冇試過有一個男朋友，係有咁多外遇！」

對於Steven再次被前度數臭，他的老婆雯雯一於懶理，日前她在IG限時動態留言，近日節目相關的報道出街後，不少人把有關新聞轉發給她，雯雯就此在IG出post，叫大家不用擔心她的人生，亦不用send任何人講關於老公的專訪或者報道：「我只想努力去面對我以後的路，以前已經過去，再去重複又重複，就永遠成長唔到。」昨日雯雯更貼了一家四口搭地鐵的相，Steven抱着大仔，力撐老公已經重新改過。

Xenia在節目上提到當年前度被爆偷食，她說：「嗰陣我哋都有傾過，自己都想原諒佢，而佢的而且確係有改，到咗第二次，真係好公開，係有記者打嚟問回應，之後我都有打畀對方，問佢『呢個係最後一個可以幫你嘅地方，你想我點講？』因為我覺得始終一齊過，始終鍾意過，咪好嚟好去。之後佢同我講 『咁你答我哋分咗手啦！分咗手咪唔算偷食囉！』」Xenia表示當時對方表現得很開心，接着再whatsapp留言：「咁我依家唔算偷食啦！」看到留言後，當刻真的好嬲，雖然已經事隔多年，但她仍然忍不住哽咽落淚：「嗰陣真係有啲想死，有段時間真係好沮喪。」

有不少網民留言鬧爆張致恆：「當然係Steven條仆街可以講啲咁低能仆街嘅嘢！」還有人說：「嗰件人版…… Xenia應該慶幸執番身彩！」、「嗰件嘢真係無恥，佢走咗係福！」

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