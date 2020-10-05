特朗普確診丨秋生笑華春瑩盼美國患者有總統級醫療：搞好自己公平先啦！

美國總統特朗普及第一夫人梅拉尼婭於上周五（2號）公佈確診感染武漢肺炎，特朗普已在馬里蘭州沃爾特里德軍方醫院，先後接受3種藥物治療，特朗普留院僅3晚，今早6時半即出院，他戴着口罩離開軍方醫院返回白宮，抵達後他隨即除口罩兼豎起拇指說︰「我感覺良好。」他之後在Twitter上載影片，叫國民「走出來」，又說「美國有最好的藥」。

華春瑩周日晚上在Twitter留言稱希望美國所有患者也能獲得如特朗普一樣的治療：「美國錄得超過4.7萬宗病例及600人死亡，我對這些病人持續受苦感到心碎。真誠希望他們所有人都能接受總統般的『最好』待遇。」

秋生昨晚隔空回應：「八婆春，妳理X得人哋公唔公平啦，搞好妳自己公平先啦！」不少網民對於「公平」兩個字有不同看法，「無頭髮嘅人走去評論人哋髮型」、「點解得佢有得用Twitter? 叫十四億人情何以堪」、「先把大陸的高幹病房取消吧」。

連一向玻璃心的大陸網民都睇唔過眼，直至今早仍引起在微博熱論，講及華春瑩此言論。有網民問：「華姐，我也想和你一樣，可以用Twitter。」另有網民留言：「我想問一下華女士同樣的問題，中國能做到嗎？中國一個省長所接受的醫療保障比老百姓要好的不知多少倍，更別說是最高領導了。代表一國政府發言不能這麼low，己所不能為，何求他人為焉？」

有網民稱華女士眼淚在心裏流，她的LA大宅及居美國的女兒頓仍岌岌可危，大陸網民指她的關心屬情有可原：「官員們的家屬親人都在美國的，你說能不操心美國嗎？」亦有大陸網民解釋外交官說的話是給外國人聽，叫其他網民別太在意。

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