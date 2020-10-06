小鬼追思音樂會丨楊丞琳不怪外界誤解關係 吳宗憲擲骰「問」在不在

今晚舉行的台灣藝人黃鴻升（小鬼）的追思會中，他的初戀女友兼同學楊丞琳當然是焦點之一，小鬼生前與楊丞琳及許瑋甯等幾位好友有「華岡5人幫」之稱，如今4缺1，各人都很難過。許瑋甯擔任代表發言，大會先播出一段小鬼唱卡拉OK的短片，許瑋甯聲震震透露有時他們會去唱K，甚至會逼小鬼唱歌，取笑他的鼻音，但她指認識小鬼21年來，他從來沒有錯過好友的生日，怎樣忙也會跟大家以視像通話，而最後一次就是在許瑋甯生日。許瑋甯指雖然彼此有吵架、鬥嘴，但又會和好擁抱，她指第一次邀請小鬼看自己和楊丞琳演的電影，結果小鬼見到2個好友同場，她形容小鬼「你光看到我們兩個就哭了」。

許瑋甯形容小鬼是他們之間的潤滑劑：「他對於我們的重要性，就像拼圖，少了一塊，就不完整了。」她又希望大家都能學會，不要懂得失去才懂得珍惜。接着許瑋甯代其他幾位好友講想對小鬼說的話，其中楊丞琳的是叫小鬼想聽自己說話，就到她夢裏，她還在等。最後許瑋甯說：「我們會帶着你的靈魂生活下去，他是你們的小鬼，他是我們的鴻升，謝謝你們對他的愛。」最後許瑋甯忍不住淚崩台上。

接着是楊丞琳唱出蕭敬騰的《只能想念你》來悼故友，她在演唱前表示：「我覺得在這個場合唱自己的歌有點尷尬，然後沒有任何一首歌更適合所有人知道他離開後的心情，因為我們只能面對這件事情，我們只能想念他，我們甚麼都做不了。然後我又覺得很荒謬，因為我根本不知道他聽不聽得見，也根本不知道他會不會來。」

楊丞琳坦言表演前猶豫了很久：「我想可能在場的人知道，我跟鴻升在我們高中的時候有一段非常純的戀愛，那也可能因為他的離開，很多人會一直把這件事情放大，我其實不太方便發表很多事情，因為我很怕我說甚麼大家都會往那個方面想，而這世界，很少人會知道，當愛情昇華成友情、家人的感情、親情的時候，是有多麼的難得，所以我不會怪這些不懂得的人，鴻升也絕對不會怪你們。」她表示最後是在小鬼生前的經理人Dino的鼓勵下決定參與這個追思音樂會。

楊丞琳又提到，原來2年前的10月6日，小鬼擔任她在高雄站演唱會的嘉賓，所以她今天是為「還人情」而來：「雖然當時我給他的紅包也沒有很少，但……我真的覺得很荒謬，因為我從來沒有想過用這個方式來還他人情，甚至我根本不知道他在哪裏。」她演出後，吳宗憲硬表示自己知道楊丞琳與小鬼的分手內幕，卻又不肯在台上講答案，楊丞琳則指自己的版本才是最準確，小鬼講出來的一定是為了保護自己而撒的謊。

雖然楊丞琳多次表示不知小鬼聽不聽到，但在她出場之前，曾與小鬼合演《逃婚100次》的女星李千那今晚也有上台演唱悼念，她表示帶了劇中能轉換時空的骰子上台，吳宗憲揸主意要擲骰問小鬼有無到場，最後竟然擲出星形，代表小鬼有來到，全場為之嘩然。

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