add名人時尚丨美妝日牌研發保濕口罩、內衣

自武肺疫情開始後，各大品牌亦推出防疫用品，如UNIQLO出AIRism口罩、Louis Vuitton出土豪防疫面罩等，如今日本美妝品牌Fancl也要摻一隻腳。

Fancl將於十月尾發佈一系列保濕內衣和口罩「Wearing Moisturizer」，換句話來說就是將美容成分與生活用品結合。不少日本女生都認為背部很難保養，可能如比面部皮膚護理更耗時和麻煩，因此品牌就生產「可穿戴化妝品」，防止身體易於在早晚乾燥的情況。

品牌通過對敏感皮膚進行40年研究而積累的能力開發了原始纖維，這些纖維塗覆了化妝品中所含的高保濕成分，例如神經酰胺和共聚物，當織物接觸皮膚時，它能滋潤肌膚同時調節皮膚中的水量，從而使皮膚變得光滑。據悉該產品即使清洗約50次後，保濕效果仍能持續。

其系列包括黑白色上衣、黑色緊身褲和淺橙色口罩，對於平日少用身體潤膚乳、有「口罩肌」問題的女生來說，真是懶人恩物，不過暫時只將在日本上架。

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