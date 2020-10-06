小鬼追思音樂會丨吳映潔戴假髮變小鬼演出悼念 李玖哲淚灑台上

台灣藝人黃鴻升（小鬼）上月在家中猝死，終年36歲，喪禮及告別會已在日前舉行，其追思音樂會今天於台北華山Legacy舉辦。雖然活動於晚上7時才開始，但由於現場預計只招待600名觀眾，過千「鬼迷」今日一早到場自發排隊霸位，甚至有人昨晚起通宵排隊。現場因有太多fans及期待入場的觀眾，先後發生過數次衝突，更有人激動落淚。小鬼生前的好友楊丞琳、許瑋甯、炎亞綸、柯有倫、竇智孔、八三夭及女友峮峮等近百位星級好友到場。

大會安排今晚的音樂會在小鬼及滾石唱片公司的YouTube頻道直播，封面有一張小鬼在台上演唱時的照片，上有小鬼《地球上最浪漫的一首歌》歌詞。頻道聊天室有不少網民湧入留言，表示不捨之情。而原定7時開始的直播，開始後不久一度停止畫面，有人猜是因為同時有太多人一起看，伺服器一時負荷不來。

小鬼的追思音樂會由播放《地球上最浪漫的一首歌》開始，畫面都是小鬼的童年照，及播出他的語音：「我是黃鴻升，謝謝你們一路的陪伴。」小鬼生前的2位好拍檔吳宗憲及KID擔任主持，他們都穿上印上外星人回家圖案的T恤，憲哥及KID特地在台上留了中間位置給小鬼，然後他們笑言開騷前在後台打賭誰會先哭，2人在台上以一貫的搞笑本色去維持氣氛，但看得出他們都眼濕濕，只是強忍淚水。

與小鬼情同兄妹的吳映潔（鬼鬼）穿上小鬼的衣服打頭陣演出，吳宗憲笑言鬼鬼只能跳不能唱，否則會激嬲小鬼，鬼鬼戴上短假髮與舞蹈員演唱《超有感》和《拿破崙》，演唱完畢，台下的觀眾為鬼鬼打氣，而她亦成功忍着眼淚沒有哭，只表示：「我們一起永遠想念哥哥。」

接着回顧小鬼在組合「丸子」的時代，及他與2位隊友的語音訊息，讓fans可以一起回顧。丸子出場唱出《愛妳卡農》，台上大螢幕播出有小鬼一起拍的MV片。而曾邀請小鬼一起跳舞拍片谷YouTube頻道的陳漢典亦有在現場跳舞獻技。小鬼去年曾加入台灣明星棒球隊「閃亮之星」，成員包括台灣男藝人許效舜及洪都拉斯等人，他們分享小鬼去年參賽的片段，及播出他在場內與觀眾揮手及為fans簽名的片段，更即場送上83號球衣給小鬼，並表示永遠留這個號碼給小鬼。

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）亦有現身，他在結他手伴奏下獻歌給學校師兄小鬼，老蕭分享自己在學校遇到小鬼的情形，他感謝小鬼在自己未出道時見識明星的樣子，到自己出道時份外有親切感。老蕭指自己與小鬼有很多共同朋友，所以有時會覺得自己與小鬼更close，接着便唱出自己的《你知道嗎》。

有不少嘉賓都在台上分享與小鬼之間的事，大都可以忍住眼淚，但男歌手李玖哲唱完《Will You Remember Me》後，被問有甚麼話跟小鬼說，講了兩句後便忍不住淚灑台上，他說捨不得，又很想跟小鬼致謝，因為對方對自己很好，感謝他為大家帶來很多歡樂。

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