陳曉華傳姣黐何廣沛 雙雙去廁所唔見影

2018年港姐冠軍陳曉華，縱使毫無演出經驗，但卸任後即獲大台監製眷顧，一劇接一劇，雖然面癱式演技被網民鬧戲屎，但她在新劇《異搜店》中，首度擔當做女一，和新紮小生何廣沛做一對。陳曉華短時間內被捧到上天，由於演技未到家，陳曉華開工時頻頻NG，連累同劇工作人員遲收工，引來不少怨言。不過她在劇中就獲何廣沛呵護，男方安慰她之餘還教她演戲技巧。今日就有報導指陳曉華和何廣沛拍外景期間，女方要上公廁，男方展現風度陪去，不過二人卻遲遲未返。

其實今次已是二人第二次合作，有指陳曉華在拍《異》劇時表現進取，對於在劇中和何廣沛有咀戲，陳曉華曾衝口而出說很期待。私底下，她亦主動出擊約何廣沛撐枱腳，早前何廣沛緋聞女友朱晨麗返大陸拍劇，「自由身」的何廣沛欣然答應陳曉華的邀請赴約，但當緋聞女友返港後，男方即婉拒陳曉華的好意，主動向朱晨麗交人。對於被指背着朱晨麗偷嗒陳曉華，何廣沛在IG留了一句：「一笑置之」淡化事件，至於陳曉華回覆傳媒時，就避談緋聞，只說自己會做好自己本分，改善不足之處，讓觀眾可以肯定自己。

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