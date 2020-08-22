多謝武肺丨《蝙蝠俠》《沙丘瀚戰》延期 《22世紀殺人網絡4》提早上映

武漢肺炎令電影業大受影響，有指由於《TENET天能》（Tenet）票房因疫情大受影響，各大電影公司都打退堂鼓，決定將手頭上大作延期上映。今日華納兄弟就宣佈，新版《蝙蝠俠》（The Batman）、《沙丘瀚戰》（Dune）、《閃電俠》（The Flash）、《沙贊！神力集結2》（Shazam 2）都全部推遲上映。

新版《蝙蝠俠》原定於下年10月1日上映，現在正式延至2022年3月4日。至於由添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）主演之大作《沙丘瀚戰》，亦由今年12月18日改到下年10月1日。另外幾部英雄電影，包括《閃電俠》、《沙贊2》都推遲半年。由「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的《Black Adam》更被抽走，上映無期。

唯一的好消息是，由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《22世紀殺人網絡》（The Matrix）第4集提前了上映日期，由2022年提前到下年12月22日上映。

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