竹內結子自殺遺幼子 再婚丈夫中林大樹獨力養育兩兒

日本女星竹內結子上月27日被第二任丈夫中林大樹發現在家中房間內上吊身亡，終年40歲。

竹內結子猝逝後，最令人關心的是由誰來養育她遺下的兩個兒子，據雜誌《女性自身》報道，竹內結子去年2月再婚下嫁35歲男星中林大樹，今年1月誕下骨肉，而竹內和前夫中村獅童所生的14歲長子，亦對中林來說十分重要，把太太所生的大仔視如自己親生囝囝一樣，雖然由中林單親養育兩名兒子頗為吃力，但他已表明決心：「我會撫養兩個兒子長大。」竹內結子的娘家方面認為兩子最好交給結子的家姐照顧，不過中林大樹的友人透露，他沒有考慮將小孩託付別人撫養，雖然他和長子沒有血緣關係，但長子非常信賴中林，在他娶竹內結子前已稱呼對方為「爸爸」，喜歡衝浪的中林，婚後也常單獨帶長子去海邊教他衝浪。事實上，竹內結子決定再婚的原因之一就是長子的鼓勵，可惜一家人已陰陽相隔。

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