黎芷珊受疫情累失7位數 簽TVB新約獲放寬可到友台打工搵銀

組合MIRROR成員江熚生（Anson Kong）今日到銅鑼灣出席慈善口罩義賣發佈會，黎芷珊擔任大會司儀。芷珊透露最近與無綫轉簽新合約，條款有所放寬，可以讓她到其他平台工作，芷珊說：「我而家合約型式自由，可以去其他台亮相，我知公司有其他藝人亦轉咗咁嘅合約。」芷珊表示，TVB有不明文規定，合約的騷比以前少，可以當兼職一樣，而現時芷珊所簽的合約大約10個騷。

問到是否TVB未能提供穏定收入給藝人，所以放寛合約限制，芷珊說：「可以咁講，大家都明白而家市道，仲有公司嘅決策問題。」芷珊承認有其他電視台找她合作，但一切未落實，暫時不能透露，芷珊說：「我喺無綫都30幾年，好似爸爸同小朋友關係好好，相信永遠關係都會好好。」此外，芷珊表示，在疫情期間幾乎所有工作都被取消，只剩少部分網上工作，她指損失收入接近7位數字。

另外，早日有指商台DJ梁文禮在訪問中透露，MIRROR另一成員盧瀚霆（Anson Lo）的fans不滿DJ播放Anson Kong的歌曲較多，更有指Anson Kong的fans向DJ送上小禮物疑似賄賂，Anson Kong今日表示播放甚麼歌曲不是他所能控制的範圍，而據他所知fans所送出的都是一些小手作。對於會否擔心歌迷內鬥，Anson Kong指成員早有共識，會盡量協調fans，他說：「相信隊友之間唔會出現任何問題，呢樣嘢我哋一早預料會發生。」

此外，Anson Kong表示已大半年沒有出席公開活動，而隊友姜濤及邱士縉（Stanley）等成員赴台灣拍劇，Anson Kong專心製作新歌，相信MIRROR全部12位成員最快要待年尾才能再次重聚。

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