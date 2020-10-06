范冰冰躺着也中槍 西片海報用5星旗激嬲大陸網民

范冰冰2年前受「陰陽合同」逃稅事件影響，不但要補繳近9億元港幣欠稅，同時被大陸官方封殺，直至最近她才自爆即將復出接演新電影，顯示她即將被解禁。

范冰冰有份主演的西片《355》今日發佈宣傳海報，該款海報是5國影后齊聚一堂，背後佈景是代表她們本身國籍的國旗，而范冰冰身後的「中國5星國旗」卻激怒玻璃心網民。

事緣根據大陸法律規定，國旗是不能出現在廣告裏，而且海報中的5星旗，那幾顆星星的畫法似乎也畫錯。因此，范冰冰遭大陸網民批評，斥冰冰竟然「接受」這款海報，更要求政府不要讓這部片在大陸上映。范冰冰這次真是躺着也中槍，事關演員很少參與海報設計。

而這部荷李活電影定於明年1月15日在北美上映，亞洲映期則待定，屆時范冰冰將爭取赴美國出席首映禮，希望進一步走向國際影壇。之不過部份大陸網民似乎對她復出仍頗有意見，單是出新片宣傳海報即出事，可見范冰冰要加倍努力先得。

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