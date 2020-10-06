現年42歲的林雅詩近日被指情緒不穩，前晚她在facebook貼出一張舉高手的相片，展示手臂內側的一片瘀痕，並留言：「今日作病，手痛，頸痛之下返公司時，可能食咗藥，short吓short吓，突然被人迎面撞到，10秒下發現唔見咗條鑽石手鏈，已經立即返轉頭搵，也有好心人話我知，10秒返轉頭，已經冇咗？被人撞到手同腳，有心定無意？社會環境真的令人心痛。」網民關心問候：「人沒事就可以了，當是破財擋災。」網民也給她建議：「實在要請個保鑣保護你。」

情緒不穩𠝹手自殘

林雅詩事後回覆傳媒時表示，當時在街上突然被人碰撞，事後即發覺手上的鑽石手鏈不見了，沿途尋找卻找不到，所以認為撞到她的人是別有用心。她指鑽石手鏈價值五位數字，但未有報警，日後不會再佩戴名貴首飾去街。翻查林雅詩近日在社交網貼出的靚相，其中有幾張相中見到她戴着一條有吊飾的金手鏈。林雅詩昨日用英文短訊回覆《蘋果》時表示：「一切很好，謝謝。」

與前夫溫文英育有一子的林雅詩，經歷婚姻失敗後，與經理人馬天樂拍拖，但今年5月馬天樂卻爆出三年前已偷食女助手，兩人更育有一名年約兩歲的兒子，令林雅詩情緒崩潰疑𠝹手自殘，加上其時裝店生意受疫情拖累，令她近月來壓力爆煲，不時在社交網放負宣洩。今年8月林雅詩更於社交網貼出飲紅酒的黑白相，並留言：「胃痛都繼續……加安眠藥。」情況令人擔心。

On仔母親被撞倒地

此外，C AllStar成員陳健安（On仔）前晚在Ig限時動態，上載一張傷口相，指媽媽在街上被人撞跌，事後肇事者更不顧而去，他留言：「你整親我阿媽，我唔會放過你。」並呼籲目擊者聯絡他。On仔指事發於10月3日下午2時45分，「我媽媽喺屯門河傍街M記附近過馬路，點知俾一個拉買餸車仔嘅人嘅車kick跌跌咗落地，擦損左手踭，撞傷膝頭哥。嗰個人道歉都冇即走，有一對好心嘅母女嗌住嗰個人，越嗌越走。先多謝母女扶我媽媽。唔好以為走咗就冇人知，唔使負責任，人在做，閉路電視在看，單車被人偷我都搵得返。」