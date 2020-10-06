add名人時尚丨巴黎時裝周：Christian Louboutin虛擬選新鞋　SHIATZY CHEN微電影從軍

巴黎時裝周進入尾聲！數碼發布會如何吸引觀賞者的好奇與參予，也是一門新學問。

紅底鞋王Christian Louboutin以源自韓國的遊戲應用程式Zepeto舉辦一場虛擬活動，發佈2021年春夏男女裝系列。如同《動森》的網上遊戲體驗，Christian Louboutin在當中變作虛擬人物，KOL、名人、參加者等人人都可以自製虛擬肖像，變身遊戲中人，一齊進入由巴黎Saint-Honoré新店為藍本的虛擬專門店Loubi Boutique，試穿和配襯新季鞋袋，虛擬Christian Louboutin會親自招呼大家，之後又可以四圍去暢遊巴黎。

新季系列也充滿大膽奇想，各類螢光色高跟鞋、充滿速度感的Ｗ形鞋底線條波鞋之外，新季多了許多趣味之作，如：粉紅高跟鞋手袋小吊飾、扣在足踝位的連小袋短靴、流穗小手袋等。

SHIATZY CHEN （夏姿）就以微電影發布新系列，配上帶超現實味道的攝影作品。2021春夏，品牌以「圓旅」為題，取材傳奇女性花木蘭的主題，中性剛柔味道與軍旅元素，結合品牌擅長的中式風尚。新作不乏軍綠色、卡其色、黑與白等色彩，軍裝風的pockets top、cargo pants等，搭配運動風一件頭泳衣、速滑褲或女性化半截裙。馬術裝束延伸出的皮革腰封、束腰線條等，也成為主輪廓。圖案及刺繡也一派大漠風光，各類奔騰駿馬、出鞘寶劍、飛鳥與木蘭花等刺繡印花，戎裝卻滲透女性堅毅。

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