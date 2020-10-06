朴寶劍《青春紀錄》熬出頭奪大獎 古裝look獲讚：與四年前冇分別

韓國男星朴寶劍入伍前孖女星朴素丹合作的tvN劇集《青春紀錄》，昨晚播出的第9集獲《梨泰院Class》男星朴敘俊及女星姜漢娜客串，雖然收視微跌至7.404%，但仍然穩坐同時段收視率冠軍，而香港劇迷可於Netflix追看新劇。

在最新一集中，朴寶劍不理經紀人反對堅持演出古裝劇《王者歸來》，令他由模特兒轉型成功，人氣急升，不只入圍年度演技大獎男子最優秀演技獎，更從飾演上屆得主的朴敘俊手上獲得獎項。至於朴寶劍在「劇中劇」《王者歸來》中的打扮，就令fans回想起他在《雲畫的月光》的古裝look，大讚他四年來樣貌沒有分別，只有演技更加進步。

至於下集預告中，朴寶劍與朴素丹感情現危機，朴寶劍到訪朴素丹家時被偷拍到，至於前女友薛仁雅亦似乎想復合。另外，有指曾與朴寶劍合作《回答吧！1988》的惠利及李聖經亦會客串《青春紀錄》，令fans期待兩人會以怎樣的角色登場。

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