C君太太黃天頤將告別13年港台節目 崔建邦重臨舊地做DJ

農夫成員C君（鄭詩君）和DJ太太黃天頤一向恩愛，C君絕對是圈中愛妻號，兩人婚後獨立發展工作，不過近日黃天頤在工作上遇到衝擊，她主持的電台節目將會完結。黃天頤大學畢業後投身香港電台工作，接替梁梓禧及曾淑儀的節目《萬王之王》，從而在港台第二台開創青少年節目《Gimme 5》，逢星期一至五黃昏5時至7時播出，節目有多元化話題，推出至今13年，其間有不少主持替換，唯獨黃天頤是五代主持人。

她近年夥拍兩位拍檔丘國盛（波盛）和方梓豪做節目擦出火花受歡迎，可惜這個長壽節目快將告終，昨日3位主持以「爛分手」宣佈節目於本月16日落幕。

黃天頤完成13年使命進入倒數階段，昨日在社交平台發長文抒發不捨之情，她形容節目是一間小店經營得唔錯，未至於客似雲來，但總是有常客在打躉。並傷感表示：「自己作為一個經歷五代嘅主持人，我比任何一個人都不捨，亦曾經爭取過呢個組合可原封不動。可惜，阿公有更重要嘅任務要交畀唔同嘅主持人。放心，好公平，我哋三個主持都有不同挑戰。接近13年嘅日子風雨無間，10號風球都在直播室，多謝每一位說不出名字的過客，是你們令我感受到這種只靠聲音隔空維繫的情誼有多神奇而美麗。」參與節目7年的拍檔波盛亦在IG交代不捨心情，但會配合電台新安排。

黃天頤接受電話訪問時，透露電台是她畢業後投身社會首份工作，要和主持了13年的節目講再見的確不易：「好唔捨得，係我元祖節目，當日自己由零開始，而家應該比以前更叻。節目換咗好幾代人，我哋3個夾得好好，都想保存組合，但無奈我哋3個人都另有安排，有人誤會公司想郁我哋個節目，其實唔係，只係人手調配，大家分道揚鑣。」黃天頤將會加入公司另一節目繼續做主持，在洽談過程中經過掙扎：「調動時公司都有問我會唔會做少奶奶唔做，但要郁我又唔想，不過自己社會經驗唔多，考慮完都係繼續做，放心公司冇cut走我。」

節目《Gimme 5》的講鬼故環節一向頗受歡迎，聽眾知道節目即將結束希望保留鬼故環節，黃天頤說︰「個item都曾經接過不少投訴，有人話咁早講鬼故，有人話個名叫廣播道陰陽路係咪太嚇人，上司幫手擋咗好多，中途試過有啲消息舉動想cut，聽眾都好大反應。」黃天頤望可以保存這個鬼故環節，但要等公司安排，期待節目終結前，歷代主持可以來個reunion。

另外，崔建邦今日在IG晒出前港台工作證分享喜訊：「不經不覺入行21年，只要堅持機會總會降臨，有一個開心消息同大家分享，很快我便有全新一輯的節目同大家見面！約定你！到時見！」並寫上我的志願，節目名暫時未講得。崔建邦多年前曾在香港電台做兼職製作助理，今次重返舊地。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！