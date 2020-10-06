【乘勢出擊】《暖男爸爸》鄭中基玩溫情

ViuTV今年炮製了不少自家出品及合拍劇，如《二月廿九》及《歎息橋》等，口碑及收視皆取得不錯的成績，為他們打下強心針，稍後更乘勢推出多套新劇，各有不同賣點，不容忽視。

《暖男爸爸》

10月26日首播

演員：鄭中基、張可頤、邵仲衡等

久未演出拍劇的鄭中基今次不搞笑，反而演單親暖男爸爸阿榮，與張可頤飾演的保險顧問芷明漸生情愫。今次是鄭中基與視后張可頤首度合作，同劇還有早前約滿無綫的劉江客串演出，絕對有驚喜。

《太平紋身店》

演員：周秀娜、吳綺莉、黃德斌、姜濤等

近年演技大躍進的周秀娜在劇中演神秘紋身師；黃德斌則演江湖人物葉蓋天，姜濤飾演其慘遭殺害的獨子，雖然人氣王姜B佔戲不算太重，但相信fans一定捧場。另外還有吳綺莉一人分飾兩角。

《塵沙惑》

演員：張榕容、莊凱勛、邱士縉等

張榕容飾演探員徐梓薇，在調查案件時意外偵破一單疑似連環兇殺案。此劇由ViuTV及台灣公司合作製作，有台北電影節影后張榕容及金鐘視帝莊凱勛助陣，還有MIRROR成員邱士縉演出。

《超感應學院》

演員：姜濤、盧瀚霆、蔡凡熙等

劇集由ViuTV和台灣八大電視合拍，MIRROR成員姜濤、盧瀚霆衝出香港，與台灣新生代演員蔡凡熙及劉奕兒對戲。蔡凡熙劇中飾演感應到靈體的學生，跟其他有「超感應」的同學聯手處理怪異事件。

《無限斜棟有限公司》

演員：太保、吳家麗、葉童等

劇集以多個單元組成，各演員在故事內皆有破格演出，令觀眾眼前一亮；金像獎影帝太保飾演思念亡妻的深情男人，金馬影后吳家麗則演背夫出軌兼與外傭玩「She She戀」的太太，沈殷怡則飾演瘋癲女子。