add名人時尚 | 巴黎時尚周： Balenciaga 時尚夜巴黎 Givenchy 經典新視覺

每季時裝周總有新人事新作風，今季巴黎時裝周，有Matthew M. Williams接任Givenchy創意總監後的第一個系列登場，將品牌DNA以新視角演繹。疫情之下，發佈模式不再局限於實體時裝屬騷，Balenciaga帶來時尚MV，呈現設計師眼中的時尚夜巴黎。

Givenchy

今年六月Givenchy宣佈由Matthew M. Williams接任創意總監，令時尚界引起一陣轟動，2021春夏系列是他入主後的首作，在巴黎時裝周登場。 Matthew M Williams以過山車式腰帶和工業風格聞名，他為Givenchy創作的全新系列中也貫徹了風格美學，將標誌性的金屬元素融入造型，令新季比以往多了一份中性、剛強味道。這季重點落在金屬配飾，男女模特兒配戴上厚重的金屬鏈；衛衣、華麗紗裙飾上金屬裝飾。巴黎塞納河藝術橋上已被拆除的情人鎖，也成了靈感來源，腰帶掛滿情人鎖，結合功能性與裝飾性的同時，也承載著承諾與情感意義。

除了向巴黎獨有的情感致敬，也從過往的經典與先鋒設計擷取靈感，例如Hubert de Givenchy先生的環狀褶皺幔帳、空氣感透明材質及鏤空後背的設計，又或者McQueen經典的「羊角」造型等，於Matthew M. Williams 的視野下作重新詮釋，結合過去與現在，透過輕鬆方式呈現，譜寫一段關於時代的演變歷程。他又大膽地採用了科技感面料，將傳統繁複工藝，與現代科技感完美融合。配色方面， 柔和的米、白大地色調，也注入明亮的色彩，紅色、淡粉、金色、銀色等，為新季作點綴。鞋款也帶來了驚喜，三分趾高踭涼鞋，優雅之中帶點摩登玩味；除了重新演繹Antigona手袋系列，又帶來如M字造型的新袋款，重點也是配上金屬鏈或裝飾，都為造型增添酷帥的街頭感。

Balenciaga

Balenciaga改以線上發佈2021春夏系列，帶來充滿復古格調的MV短片，由導演 Walter Stern 掌鏡執導，伴隨的背景音樂〈Sunglasses At Night〉由多次為品牌操刀騷場音樂的BFRND樂隊改編演繹，片中的模特兒穿上新裝，呼應曲名全部戴上墨鏡，遊走在夜晚的巴黎街頭，演繹設計師心中最時髦的夜行樣貌。

疫情為設計師帶來新思維、新改革，也讓設計師Demna Gvasalia開始反思時尚圈的生產模式，因此這季將焦點放在可持續，系列中的93.5%的原材料獲得可持續認證或可升級再造，印花的主要成分也100%具有可持續認證。此外，男女可穿的「無性別」設計，也減少了不同性別與尺寸差異在生產過程中帶來的資源耗損，同時與這個多元的時代接軌。

這季有不少寬鬆舒適的日常單品，運動套裝、衛衣等的服飾經過重新演繹，如運動外融入飛行外套內襯；半截裙與運動服的DNA相互碰撞；正裝褲子與運動褲的拼接，呈現出Demna Gvasalia的風格與幽默。衛衣與T恤印上「Paris Fashion Week」、「Your Logo Here」、融化的笑臉等印花，都是WFH期間產生大家對時尚舒適著裝追求的最佳選擇。

升級再造的元素也是一大亮點，融合了精湛工藝和裁剪技藝，例如鞋帶裝飾的環保皮草大衣、牛仔線編制的針織衫、拼貼皮褸等，充滿戲劇性。系列中的一件籃球網鍊洋裝也展現了向品牌創辦人Cristóbal Balenciaga的致敬之意，俐落貼身的設計與當年Balenciaga先生的漁網大衣呈現呼應效果。

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