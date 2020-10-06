限童令去哪兒？ | 朱茵一家三口親子騷悄悄解禁 洪天明嚴父上身兩子爆喊

大陸廣電總局去年頒佈「未成年人節目管理規定」，不得利用未滿10歲的未成年人作為廣告代言人，及不得炒作明星子女，因而令《爸爸去哪兒6》播映無期，最後節目擱置大半年，改名為《一起出發吧》在芒果TV國際版播出，草草收場。

政策果然是朝夕令改，「限童令」似在無聲無息下消失了，隨着陳小春、應采兒夫婦再攜兒子Jasper錄製大陸親子節目《新生日記2》，兩年前拍攝的真人騷《想想辦法吧！爸爸》亦悄悄解禁於近日面世，一口氣推出全數12集。該節目有黃貫中（Paul）、朱茵夫婦和現年7歲囡囡黃鶯，洪天明、周家蔚和現年7歲大仔TJ及5歲細仔JT，大陸女星戚薇和美籍韓星李承鉉加現年5歲女兒Lucky等參與演出。

節目講述星媽們組團外遊嘆世界，星爸帶子女走遍蒙古、雲南、成都、泰國等多個地方，展開「千里尋媽之旅」，體驗當地風土人情之餘，亦考驗星爸們照顧小朋友的能力。節目開首，工作人員對星爸進行問卷調查，測試對子女的了解度，Paul除了連囡囡最好朋友的名字也不知道外，更坦承曾爽約，結果得分最低，難怪朱茵抱怨做媽媽的感受是永遠睡不夠︰「工作回家，老公總是睡覺的。」

由於要兵分兩路，女兒黃鶯交由Paul照顧，朱茵更是擔心，母女二人在機場分開時，上演了一幕相擁而哭，難捨難離的場面，朱茵眼泛淚光說：「幾乎95%時間跟女兒一起，她很依賴我，她從沒有在機場送過我，我能夠感受到她那種情緒，我也挺心酸。」不過朱茵是過慮了，Paul每朝為女兒束髮，照顧有加，旅途中又不時跟女兒唱歌、畫畫，好一對溫馨父女。

至於獨力照顧兩兒的洪天明，就有點手忙腳亂，因為細仔當時只有3歲，天明將心思都放在他身上，TJ博取爸爸注意失敗，更因貪玩沒好好食飯，遭爸爸駁斥：「唔食今晚冇其他嘢食，到時你就餓喇！唔食呀嘛？唔食唔好食。」TJ即時嚎哭，反又被責：「你喊咩呀？」而另一畫面是在玩具店內，弟弟將公仔撒滿地上，哥哥幫忙收拾時被店主責備，哥哥即去找爸爸幫手，天明覺得哥哥沒跟弟弟身邊，斥責：「我頭先叫你做咩？你做哥哥要睇住細佬嘛！」結果是弟弟見哥哥被罵而失控爆喊。

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