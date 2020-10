Jennie造型被轟視護士作性幻想對象 事務所沉默一日解畫：請將MV視為獨立藝術

韓國女團BLACK PINK上周五推出新歌《Lovesick Girls》的MV,短短數天點擊率已突破1億,成績驚人。不過MV中,成員Jennie穿上護士服一幕就引起爭議。

根據劇情,Jennie分飾病人與護士兩角,她扮演護士一角時穿上白色連身短裙配紅色高踭鞋,性感晒腿,遭網民批評其造型將護士作為性幻想對象,加上現時武漢肺炎疫情下,護士亦要身穿保護衣工作,不少網民認為此打扮不尊重護士的專業形象,又將護士視為性商品,所以惹來不滿。

BLACK PINK所屬的YG事務所於今日才就爭議作出回應:「首先向無論何時都守護在患者身邊、孤軍作戰的護士作出深深的致敬。《Lovesick Girls》是一首講述為甚麼我們在愛情中受到傷害、痛苦的同時,還在尋找其他愛情而感到苦惱,並傳遞希望的歌曲。MV中出現護士及病人的場面,只是用以對應歌詞『No doctor could help when I’m lovesick』,完全沒有特定的意圖,希望大家能夠將MV作為一種獨立的藝術形式看待,各個場面除了表現歌曲意思外,沒有任何意圖。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!