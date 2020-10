美劇《黑名單》(The Blacklist)、電影《末世列車》(Snowpiercer)演員Clark Middleton,因感染西尼羅河病毒 (West Nile virus)於周日逝世,享年63歲。

其太太表示:「Clark於10月4日因患上了西尼羅河病毒逝世,這個病現時未有醫治方法。」Clark曾演出美劇《黑名單》、《Law & Order》、《Twin Peaks》、《葛咸城》(Gotham)等,電影方面,亦演出過《標殺令2》(Kill Bill Vol. 2)、《罪惡城》(Sin City)、《末世列車》與《飛鳥俠》(Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance))等。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!