《大雄之新恐龍》10.1假期票房一枝獨秀 《天能》票房逼近半億

上星期的10.1，港人連放4日假期，多部電影趁機推出，望一掃戲院和票房的頹勢。一如先前報道所講，動漫片《電影多啦A夢: 大雄之新恐龍》在預售票已成績斐然，假期後埋單，截至昨日累計票房687萬元，遠遠拋離同日上映，由陳可辛執導，以中國女排為主題的主旋律電影《奪冠》（前名《中國女排》）的151萬元票房。同期還有第一代「變型金剛女」美瑾霍士（Megan Fox）轉做打女後的電影《南非救參任務》（Rogue）上映，上映5日累計只有29萬元票房，跟有大陸同鄉力撐，另一部主旋律片《我和我的家鄉》的28萬元票房，不遑多讓。

另外，較早前上畫的荷李活巨片《TENET天能》（Tenet）票房依然一枝獨秀，截至昨日累計已達4,872萬元收入。由於《天能》片主早前跟院商開下狠辣條件，規定戲院商一個月內，每日都要播足5場，更要以全院最多座位的影院放映。在辣招下，本周票房肯定能衝破半億港元。至於兩部仍上映的港片，大片當前票房仍然不俗，包括郭富城主演的《麥路人》昨日累收705萬元、而已上映52日的《幻愛》，亦累計收1,481萬元。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！